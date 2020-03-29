سعر الخروف السوداني يسجل رقم غير مسبوق في اسواق السعودية

الأخبار اليوم حقت أستئناف صادر الثورة الحيوانية ب ٥الف راس كأول باخرة ، الاخبار صحيحة بدت تصل المحاجر في البحر الأحمر كميات، وهناك تحدي كبير في نقل 170 الف راس من المحاجر في الخوي إلي سواكن لعدم توفر الجاز

وقبل دقائق أتصلت على أحد الكباتن قال شغالين نهجز في بواخرنا لكن عندنا نقص في الطواقم لأنو جزء كبير من الطواقم هم أجانب وخارج السودان و متعثر وصولهم نسبا للحظر الجوي والبحري

المهم أستئناف أول رحلة ستكون بالباخرة “أمل ” يوم الأتنين حسب افادات الإرشاد البحري ، اللهم أجعلها أمل لأهل السودان

المعلومات من تجار الأغنام في السعودية تقول إن الراس من الضان السوداني في المملكة وصل 1750 ريال يعني تلات اضعاف سعرو السابق ،

ومعلومات بتجاوز الكيلو من العجالي تربية السعودي 65 ريال والضان بأكثر من 50 ريال بحسب معلومات مسؤولين في إدارة المشتريات من أسواق السدحان وبيقولوا عندهم معناة حقيقية في التوفير لأنو السوق كاشف

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رغم الأخبار المشجعة دي علينا أن لا نفرط في التفاءل لأن الكرونا تسطر على الأوضاع في الخليج وقد تلغي موسم صادر الهـدي لهذا العام

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كسـرة : أمس صديق عندو طواحين في اربعات قال لي بنشتري برميل الجاز بي

20مليون وأستخلاص الدهب شبه واقف .. وأخر كلمني من الشمالية قال باقي ليهو سقيتين للقمح ما عارف يتصرف كيف بعدم الجاز .. وناس الجزيرة أعصابهم بايظة قد يتعثر حصاد القمح بسبب الجاز الملعون

لو سألتني بقول ليك الحكومة ما عندها شغل غير أنها تفتش قروش تجيب جاز .. وكل مرة بتضيق عليها زيادة ..لانو أنتاج الدهب بقل .. والقمح .. المواشي ما بتصل.

هادي ود البورت

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