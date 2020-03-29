الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن القضاء على كورونا بالغرغرة بالخل

تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من المعلومات المتعلقة بالقضاء على فيروس كورونا، إلا أن العديد من هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أسس علمية وطبية.

شطف الأنف

ومن بين الطرق التي يتداولها كثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الغرغرة بالخل أو الماء الدافئ والملح يخلص المريض من الفيروس القاتل.

وردا على ذلك، تقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن المياه المالحة تقضي على فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وتوضح المنظمة أن هناك بعض الأدلة المحدودة على أن شطف الأنف باستخدام محلول ملحي (ماء مالح) قد يساعد الناس على الشفاء من البرد بشكل أسرع، لكن هذا لم يثبت أنه يمنع التهابات الجهاز التنفسي.

لا تساعد على الحماية من الفيروسات التاجية

كذلك أكد الأطباء في معهد جونز هوبكنز الصحي أن الغرغرة بالماء المالح لا تساعد على الحماية من الفيروسات التاجية، ومن ضمنها فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الغرغرة بالماء المالح أثبتت فعاليتها كعلاج منزلي لالتهاب الحلق، فإن التهاب الحلق ليس من الأعراض الأكثر شيوعا عند الإصابة فيروس كورونا.

ولا توجد إرشادات طبية رسمية توصي باستخدام الملح والماء الدافئ أو الخل للتخلص من فيروس كورونا، سواء من المراكز المتخصصة أو حتى الحكومات.

صحيفة المرصد

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