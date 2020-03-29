اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 29 مارس 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 128.00جنيه
الريال السعودي : 34.13جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 142.08 جنيه
الدرهم الإماراتي : 35.06جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 35.09 جنيه
الجنيه الإسترليني : 158.72جنيه
الجنيه المصري : 8.15جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.
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