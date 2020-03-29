اتحاد المخابز يلوح بالاضراب

كشف اتحاد المخابز بولاية الخرطوم عن عجز في حصة الدقيق يتجاوز 22 الف جوال في الايام الثلاث الماضية ، واعلن عن قرار وشيك يقضي بالاضراب خلال اليومين المقبلين ، وقال رئيس اللجنة التسيرية لاتحاد المخابز عبدالرؤوف مصطفى لـ(السوداني) إن الاتحاد في طريقه للاضراب عن العمل خلال اليومين المقبلين وسيتم اخطار الجهات المختصة بذلك ، لان سعر قطعة الخبز بجنيه “لايصلح للمواطن ولا المخابز” ، مبينا بان المخابز صارت كلفتها متزايدة وتتحمل اعباء عدم وفرة وقود ، بينما المواطن مايزال يعأني من صفوف وانتظار مستمرين ، واضاف: المخابز تعأني من نقص حصص الدقيق بسبب توقف بعض المطاحن عن التوزيع، مشددا على ان المخابز تطالب بحق في زيادة السعر وليس البحث عن ارباح او تكسب، ومايحدث في الخبز “عناد متبادل بين الوزارة واتحاد المخابز”، واردف بان تسعيرة الخبز شأن ولائي وليس اتحادي.، مشيرا الى تعرضهم لضغوط التهديد بالقانون حال عدم الالتزام بالسعر.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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