بعد توقف عامين… “أبلة فاهيتا” تعود هذا الأسبوع

يعود برنامج الدمية المثيرة للجدل “أبلة فاهيتا” للبث من جديد خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد أن تعرض لوقف عرضه لمدة عامين.

وسيذاع برنامج “لايف من الدوبلكس” بدء من الخميس 2 نيسان/ أبريل المقبل، عبر فضائية “أون” المصرية.

وطرحت فضائية “أون” برومو البرنامج، موضحة أنه سيبث يومي الخميس والجمعة، من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة المحلي.

يشار إلى أن آخر ظهور لـ”أبلة فاهيتا” على شاشة التلفزيون، كان في 2018، من خلال برنامجها “لايف من الدوبلكس”، الذي كان يعرض على فضائية “سي بي سي” المصرية.

وجاء وقف برنامج “لايف من الدوبلكس” لـ”أبلة فاهيتا” من على “سي بي سي”، بعدما أرسل المجلس الأعلى للإعلام، المصري، خطابا إلى القناة يطالبها فيه بحذف الإيحاءات الجنسية الواضحة والصريحة من أي حلقة خاصة بالبرنامج.

كما طالبت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقي شاروبيم، القناة بوضع اسم الممثل الذي يتقمّص شخصيتها على تتر البرنامج، حتى يمكن محاسبته عند الخطأ.

كذلك طالب المجلس قناة “سي بي سي”، بحذف جميع الإساءات والإيحاءات الجنسية من على صفحة القناة بموقع “يوتيوب”، والتي تتضمن الحلقات كاملة بما فيها الإساءات، مشددة على أن هذا الخطاب بمثابة إنذار للقناة والبرنامج لوقف الأخطاء المذكورة.

وكانت شبكة البث الرقمي الشهيرة “نتفليكس” أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2019، عن تقديمها مسلسل يبث عبر منصتها، من بطولة الدمية “أبلة فاهيتا”، وسيذاع خلال العام الحالي.

ويستعرض مسلسل “أبلة فاهيتا” الجانب الإنساني للدمية الشهيرة، في إطار اجتماعي كوميدي استعراضي مع الكثير من الإثارة والغموض.

وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات “أبلة فاهيتا”، النجمة اللامعة التي سطع نورها بين الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأسا على عقب، بعد أن وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع.

سبوتنيك

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