أبشر يدشن مبادرة الاطباء البيطريين المتطوعين لمكافحة كورونا

دشن وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، الدكتور علم الدين عبدالله أبشر” اليوم بمقر الوزارة مبادرة الاطباء البيطريين المتطوعين لمكافحة فيروس كورونا تحت شعار( الطبيب البيطري في خدمة المجتمع).

وقال الوزير ان المبادرة تأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار جائحة كورونا، مشيرا الى أن الفترة المقبلة تتطلب جهود كل ابناء الوطن بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والقطاع الخاص والجهات المختصة من أجل دحر انتشار جائحة كورونا.

وشدد الوزير على خطورة جائحة كورونا التي سببت خسائر كبيرة في الارواح في دول العالم ، مطالبا المواطنين باتباع الارشادات الصحية بغسل الايادى والتباعد في الاجتماعات.

واشاد الوزير بالاطباء البيطريين والعاملين في المرافق الصحية لجهودهم في الحفاظ على صحة الانسان ومجابهة جائحة كورونا.

من جهته قال مؤسس مبادرة الاطباء البيطريين المتطوعين لمكافحة فيروس كورونا، دكتور أحمد حسين جاك بخيت، ان الطبيب البيطري هو خط الدفاع الاول مع زملائه في الطب البشري لحماية الإنسان من جائحة كورونا،

واضاف انهم منتشرين في كل الولايات لخدمة المجتمعات وارشادهم باتباع الخطوات السليمة لمجابهة جائحة.

سونا

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