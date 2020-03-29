النيل الازرق تستهدف زراعة مليون فدان بالتقانات الحديثة

بلغت جملة المساحة المستهدفة بالتقانات لموسم 2020 /2021 ( مليون فدان ) حسب خطة القطاع المطري لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الازرق ، بزيادة 200 فدان عن الموسم السابق.

وقال المدير العام الوزير المكلف د. يوسف سليمان عبدالله فى تصريح (لسونا) ان المساحة المستهدفة بالتقانة تشمل ( 700 الف فدان لمحصول الذرة – 150 الف فدان لكحصول القطن – 150 الف فدان لمحصول زهرة الشمس).

وابان ان الخطة خطة القطاع المطري في مجملها تستهدف 3 مليون و500 فدان وتم رفع الخطة لوالي النيل الازرق المكلف لاستصدار قرار تكوين اللجنة العليا لمتابعة الموسم الزراعي ومن ثم يتم تكوين غرفة انجاح الموسم الزراعي علي مستوي الوزارة لمباشرة واجباتها حسب مهام اللجان الفرعية والمتخصصة والشروع في وضع الترتيبات اللازمة للموسم الزراعي الجديد.

سونا

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