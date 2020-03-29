إيقاف صرف الجازولين للبصات والحافلات السفرية وتخصيصه للمركبات العامة

أصدرت الإدارة العام للنقل والمواصلات بوزارة البنى التحتية ولاية الخرطوم اليوم الأحد، قراراً بإيقاف صرف الجازولين للبصات والحافلات السفرية، ووجهت شركات توزيع المواد البترولية ووكلاء محطات الوقود بتخصيص الجازولين المركبات العامة الداخلية بالولاية. وجاء القرار بحسب صحيفة اليوم التالي، عطفاً على توجيهات مجلس الأمن والدفاع واللجنة العليا للطوارئ الصحية الخاص بإيقاف كل السفريات الداخلية بين الولايات وإيقاف مركبات النقل الجماعي احترازاً من تفشي مرض كورونا. ووجهت إدارة النقل العام الجهات المعنية بتنفيذ الأمر لحين إشعار آخر.

الخرطوم (كوش نيوز)

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