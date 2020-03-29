آبي أحمد: انتهينا من توزيع المساعدات الطبية الصينية للدول الأفريقية في 6 أيام

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده انتهت من توزيع الإمدادات الطبية للدول الأفريقية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب آبي أحمد، على “تويتر” اليوم الأحد: “أشعر بالسعادة لأننا اتهينا خلال 6 أيام من إرسال المساعدات الطبية، التي وصلتنا من الملياردير الصيني جاك ما، مؤسس موقع (على بابا)”.

وأضاف: “انهينا مهمة توزيع المساعدات الطبية للدول الأفريقية بنجاح، بواسطة الخطوط الجوية الإثيوبية، التي قامت بمهمة نقلها للدول”.

وكان الملياردير الصيني جاك ما، تبرع بمهمات طبية لمساعدة الدول الأفريقية في محاربة فيروس كورونا المستجد.

ونشر رئيس وزراء إثيوبيا صورة على صفحته تحمل شعار “مؤسسة رئيس الوزراء آبي، وجاك ما، وعلى بابا”، مشيرا إلى أنها مبادرة لحماية أفريقيا من خطر فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض “كوفيد – 19”.

وفي تدوينة سابقة، نشر آبي أحمد صور لطائرات تحمل شحنات طبية، قال إنها تم إرسالها إلى النيجر، والسنغال، وبنين، وغامبيا، وبوركينا فاسو، وصور أخرى لشحنات تم نقلها إلى مالي وبتسوانا وناميبيا ودول أفريقية أخرى.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس السبت، إن فيروس “كورونا” المستجد امتد إلى عشرات الدول في أفريقيا، موضحا أن حالات الإصابة بلغت 2650 حالة والوفيات 49.

وقالت مسؤولة إقليمية في منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، إن نحو نصف دول أفريقيا، جنوب الصحراء، لا تزال أمامها فرصة “تتضاءل” يوميا للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد بين السكان المحليين.

وينتشر الفيروس في أنحاء أفريقيا بشكل أبطأ مما هو في آسيا أو أوروبا، لكن أكثر من 40 دولة في القارة سجلت حاليا ما يقرب من 2850 حالة إصابة و73 حالة وفاة، حسب إحصاء رويترز.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 683 ألف مصاب، بينهم أكثر من 32 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 137 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 81 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 123 ألف مصاب وأكثر من 2200 حالة وفاة، تليها إيطاليا، في المرتبة الثانية بأكثر من 92 ألف إصابة، وأكثر من 10 آلاف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الرابعة بأكثر من 78 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 58 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 38 ألف حالة إصابة، ثم فرنسا بأكثر من 37 ألف، ثم بريطانيا بأكثر من 19 ألف، وسويسرا بأكثر من 14 ألفا، ثم مملكة الأراضي المنخفضة (هولندا) بأكثر من 10 آلاف إصابة، وكوريا الجنوبية بأكثر من 9 آلاف إصابة.

سبوتنيك

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