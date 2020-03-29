من هو المتوفي رقم 2 بفيروس كورونا في السودان وكيف أخفى أطباء من أسرته حقيقة عودته من دولة الامارات العربية

كتب هادي ود البورت الناشط الشهير على فيسبوك، أن المتوفي يوم الأحد هو الحالة رقم 6 المصابة بفيروس كورونا في السودان، هو رجل الأعمال السوداني ربيع دهب صاحب مدارس الذهبية بجبرة، واعمال اخرى كمكتبة جرير وشقق سكنية.

وأشارت معلومات أخرى أن ربيع دهب يسكن منطقة الطائف بالخرطوم وصاحب مدارس الذهبية وعضو اتحاد الناشرين والموزعين العرب والرئيس السابق لاتحاد الناشرين، ووكيل اشهر المكتبات العالمية مثل دار الريان للنشر والتوزيع، ومكتبة جرير الرياض، وشقيق الصحفي الراحل صلاح دهب.

وأضاف هادي بحسب ما نقلت عنه كوش نيوز (حضر من الامارات يوم 13 مارس ، صحيح أخفت اسرته أمر سفره في الطواريء وبها بنتيه طبيبتين وازواجهم أيضا أطباء ، وكان يعاني من أمراض مزمنة سكري وأنيميا .. تقول الأسرة أن التدهور في صحته خلال السبت والأحد).

وأضاف هادي (جميع الأسرة الآن بالحجر، إنا لله وانا إليه راجعون وخالص عزاءنا لأسرته وتأمل التعاون مع السلطات لمعرفة مخالطيه طيلة هذه الفترة).

وختم هادي منشوره على فيسبوك (لم أنشر المعلومة إلا بعد أن نشرها أبن أخيه بهدف التوعية ومعرفة مخالطية سواء اباء تلاميذ أو في أي مكان أخر.).

الخرطوم (كوش نيوز)

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