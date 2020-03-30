بعد إصابة مستشارته بالفيروس .. نتنياهو يخضع لفحص ”كورونا“

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سوف يخضع لفحص فيروس كورونا، بعد ثبوت إصابة مستشارة له بالفيروس.

وذكرت القناة الإخبارية الإسرائيلية ”13“، اليوم الاثنين، أن نتنياهو سيخضع للفحص، ولكن دون تحديد موعد.

وكانت القناة قد أشارت إلى تشخيص إصابة مستشارة نتنياهو لشؤون المتدينين ربيبكا بالوتش، بالفيروس بعد ثبوت إصابة زوجها به.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن بالوتش التقت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعددا من الوزراء الإسرائيليين في الأيام الأخيرة.

ولكنها نقلت عن مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو ”حافظ على مسافة“ أثناء اللقاءات، في إشارة إلى تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية بالحفاظ على مسافة مترين بين الأشخاص.

وليس من الواضح ما إذا كان الكشف عن هذه الإصابة سيؤدي إلى وضع نتنياهو ووزراء ومسؤولين في مكتبه، في الحجر الصحي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ”سنتبع تعليمات وزارة الصحة“.

وكان نتنياهو قد أجرى قبل أسبوعين فحص فيروس كورونا، وكانت نتيجته سلبية.

إرم نيوز

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