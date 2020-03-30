وزير مالية ألماني ينتحر بسبب الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا

أعلن مسؤول في وزارة المالية الألمانية، أمس الأحد، العثور على جثة توماس، وزير المالية لمنطقة هيس، في عملية انتحار مرتبطة بأزمة فيروس كورونا.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد عثر على توماس شايفر ، 54 عاما ، متوفيا على خطوط السكك الحديدية في هوشين بالقرب من فرانكفورت.

وكشفت التحقيقات بعد الاستماع لأقول الشهود أن الوزير أقدم على الانتحار بعدما يائس من الوضع الاقتصادي بسبب أزمة الفيروس.

من جهته قال حاكم الولاية فولكر بوفييه في بيان مسجل “نحن في حالة صدمة ونشعر بالحزن الشديد”، مشيرا إلى أن شيفر اهتز بشكل واضح من أزمة كورونا وكان يعمل ليل نهار لمساعدة الشركات والعمال على التعامل مع التأثير الاقتصادي للوباء.

وأضاف بوفييه أن السيد شيفر كان قلقا بشأن ما إذا كان من الممكن النجاح في تحقيق التوقعات الضخمة للسكان وخاصة المساعدة المالية وسط أزمة فيروسات التاجية.

وقال بوفييه: يبدو أن هذه المخاوف طغت عليه ولم يستطع إيجاد مخرج فدخل في اليأس وقرر الانتحار.

صحيفة المرصد

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