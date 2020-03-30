وقفة احتجاجية بالخرطوم للمطالبة بإجلاء عالقين في مصر

نفذ العشرات بالخرطوم، الأحد، وقفة احتجاجية، للمطالبة بإجلاء ذويهم العالقين على المعابر الحدودية مع مصر، المغلقة بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأفاد شهود عيان “سودان تربيون”، أن المحتجين أمام وزارة الخارجية السودانية بالعاصمة الخرطوم، رفعوا لافتات، للمطالبة بإجلاء ذويهم العالقين، بمنطقة “السباعية” بمدينة أسوان المصرية.

وأوضح الشهود، أن المحتجين سيقدمون مذكرة إلى وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، بهذا الشأن.

وعلمت “سودان تربيون” أن العشرات من العالقين ما زالوا في انتظار إذن من الأجهزة الأمنية المصرية لتمكينهم من دخول أسوان بعد موافقة غالبيتهم على التسكين هناك إثر تدخل السفارة السودانية والقنصلية بأسوان.

صحيفة السوداني

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