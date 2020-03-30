السعودية.. عزل 6 أحياء بمكة المكرمة للحد من انتشار كورونا

أعلنت السعودية الاثنين، تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية في عدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة، ومنع التجول فيها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر بوزارة الداخلية قوله “في ضوء التوصيات الصحية المقدمة من الجهات المعنية بتعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالمملكة، وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة”.

وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تشمل عزل أحياء أجياد والمصافي والمسفلة والحجون والنكاسة وحوش بكر، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين 30 مارس 2020 وحتى إشعار آخر.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية، السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل (الرعاية الصحية والتموين) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهرا.

وتابع المصدر قائلا: “تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في كافة الأحياء المعزولة صحيا وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية”.

واختتم المصدر حديثه بالقول بأن وزارة الداخلية اتخذت هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة بمنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، مهيبة بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة.

سكاي نيوز

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