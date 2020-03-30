إصابة مستشارة لنتانياهو بفيروس كورونا

قال مسؤولون إسرائيليون الاثنين، إن الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بفيروس كورونا الجديد، لكن لم يعرف بعد إن كان رئيس الوزراء البالغ من العمر 70 عاما قد تعرض للإصابة أو إن كان عمله قد تأثر بذلك.

وقال مسؤول إسرائيلي وهو يعلن إصابة المستشارة البرلمانية “سنتخذ إجراءات وفقا لإرشادات وزارة الصحة”، ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية حالة المستشارة ربيكا بالوخ الصحية بأنها جيدة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتانياهو ونواب من المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة كورونا، حسبما ذكرت “رويترز”.

وكان من المقرر أن يجتمع نتانياهو اليوم الاثنين بمسؤولين لمناقشة مقترح بفرض تقييد الحركة في بعض مناطق البلاد.

ونقلت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مقربين لرئيس الحكومة، بأن نتانياهو قد يضطر إلى الدخول لحجر صحي لمدة أسبوع.

وفي وقت سابق خضع نتانياهو لفحص كورونا كإجراء احترازي في 15 مارس وجاءت نتيجته سلبية، وفقا لما ذكره مكتبه.

جدير بالذكر أن إسرائيل سجلت الاثنين 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 4347.

سكاي نيوز

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