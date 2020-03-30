أصحاب المخابز بالأبيض يشكون من زيادة أسعار الدقيق

اشتكى عدد من أصحاب المخابز العاملة بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان من الزيادة المتواصلة في أسعار الدقيق الخاصة بالخبز التجاري.

وفي جولة لـ(سونا) للمخابز قال صديق حاج محمود صاحب مخبز بسوق أم دفسو كريمة شمال، إن الأسعار المتفق عليها في الخبز ثلاثة جنيهات للقطعة أصبحت غير مجزية في ظل الزيادات المضطردة في أسعار الدقيق والمدخلات الأخرى، فضلا عن عدم توفر الغاز وارتفاع تكاليف البدائل الأخرى، داعيًا السلطات المختصة إلى تحرير سعر الخبز التجاري لخلق التنافس بين المخابز وذلك من أجل تحقيق الوفرة في الخبز.

أما خالد الشيخ عثمان – صاحب مخبز- أشار إلى أن هنالك زيادات كبيرة في أسعار الدقيق التجاري أحدثت خسائر كبيرة .

وفيما يتعلق بالخبز المدعوم أوضح حسن زكريا صاحب مخبز بالسوق الكبير أن الحصص المخصصة للمخابز غير كافية وأكد أهمية إتاحة الفرص للعمل في الخبز التجاري من أجل تحقيق الوفرة في الخبز وتغطية المنصرفات.

سونا

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