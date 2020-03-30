بدء حصاد القمح بأمطار للاستثمار الزراعي والحيواني بالشمالية

بدأت أمس عمليات حصاد محصول القمح بمشروع أمطار للاستثمار الزراعي والحيواني بمحلية الدبة بالولاية الشمالية في مساحة 2700 فدان، حيث بلغ متوسط إنتاجية الفدان 26 إلى 34 جوالًا.

وقال والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري خلال مشاركته تدشين حصاد القمح بحضور عدد من أعضاء لجنة أمن الولاية وقيادات وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية والمدير التنفيذي لمحلية الدبة وعدد من قيادات البنك الزراعي وشركة أمطار للاستثمار الزراعي والحيواني، إن مشروع أمطار يعتبر من المشروعات الاستثمارية الناجحة بالولاية، مشيرا إلى أن المشروع ظل كل عام يتوسع في زراعة محصول القمح وأن حكومة الولاية ماضية في التوسع في زراعته وذلك من أجل توطينه والاكتفاء الذاتي منه.

وأكد الوالي في تصريح لـ(سونا) أن حكومة الولاية ملتزمة بتنفيذ توجيهات وسياسات الدولة بتسليم كل الكميات المنتجة من القمح للمخزون الاستراتيجي عبر البنك الزراعي، منوها إلى حرص الحكومة على إنجاح عمليات حصاد محصول القمح وذلك بتوفير جميع احتياجات الحصاد.

من جانبه أكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية المهندس عماد محمد علي أن الولاية وضعت خطة متكاملة لإنجاح عمليات الحصاد من خلال اللجنة العليا واللجان الفرعية وإشراك كل الجهات ذات الصلة.

وناشد البنك الزراعي بضرورة توفير الكميات المطلوبة من الخيش وتوفير الجازولين لضمان إنجاح عمليات الحصاد، مشيرا إلى أن جملة المساحات التي زُرعت بمحصول القمح بالولاية في هذا الموسم بلغت 133 ألف فدان.

وأكد المدير التنفيذي لمحلية الدبة أسامة محمد الطاهر وقوف وتعاون المحلية مع إدارة المشروع حتى يستطيع مضاعفة المساحات المزروعة بمحصول القمح، موضحًا أن المحلية تمكنت هذا الموسم من زراعة أكثر من 18 ألف فدان بمحصول القمح.

من جانبه أوضح المدير العام لمشروع أمطار للاستثمار الزراعي والحيواني الدكتور خالد علي الطيب أن المشروع له عدد من الخطط والبرامج لمضاعفة المساحات الزراعية، مؤكدًا أن المشروع استطاع زراعة 2700 فدان من جملة المساحة المستهدفة والبالغة 3 آلاف فدان، بجانب زراعة 170 فدانًا من تقاوى القمح.

سونا

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