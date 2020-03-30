ابشر يقف على ترتيبات تدشين صادر الثروة الحيوانية للسعودية

التقى والي البحر الاحمر لواء ركن حافظ التاج بمكتبه اليوم وزير الثروة الحيوانية الاستاذ علم الدين عوض الله ابشر الذي يزور الولاية حاليا لتدشين صادرات الماشية السودانية الي المملكة العربية السعودية والوقوف علي قضايا صادرات الثروة الحيوانية عبر المواني البحرية بالولاية.

رحب الوالي بزيارة وزير الثروة الحيوانية موضحا اهمية الزيارة في التعرف على هموم وقضايا قطاع الثروة الحيوانية والوقوف ميدانيا على قضايا صادرات هذا القطاع والسعي لايجاد الحلول اللازمة في اطار التعاون والتنسيق مع الجهات ذات من اجل تسهيل حركة انسياب صادرات الثروة الحيوانية الي الاسواق العالمية.

الي ذلك عقد الوزير اجتماعا موسعا ضم ادارات وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وقطاعات الثروة الحيوانية بحضور المدير العام للوزارة بالولاية .

و تلقى تنويرا حول مهام واختصاصات الادارات المختلفة ودورها في تطوير قطاع الثروة الحيوانية والصعاب التي تواجه العمل في هذا القطاع ووعد بتذليلها والنهوض بهذا القطاع للمساهمة في الناتج القومي ودعم الاقتصاد الوطني

سونا

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