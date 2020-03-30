شمال دارفور تعلن أسعار الوقود التجاري

أصدر المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بولاية شمال دارفور اليوم قرارا اداريا بالرقم (4) لسنة 2020 تم بموجبه تحديد اسعار الوقود التجاري ( البنزين + الجازولين) برئاسة الولاية لتكون علي النحو التالي :

سعر جالون البنزين للمستهلك بمبلغ 166,4 جنيها، وسعر اللتر للمستهلك بمبلغ 37 جنيها، اما سعر جالون الجازولين فيباع للمستهلك بمبلغ 144 جنيها وسعر اللتر 32 جنيها، على ان يضاف فرق الترحيل الى المحليات بحسب المسافات.

وجاء اصدار قرار تحديد اسعار الوقود التجاري بالولاية استنادا على المادة التاسعة (أ) و(ب) من الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019 واستنادا كذلك على قرارات آلية السلع الاستراتيجية بالولاية الصادرة بتاريخ 28-3-2020.

ونص قرار المدير العام لوزارة المالية علي بدء سريان الاسعار التجارية للوقود اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق ال30من مارس 2020

سونا

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