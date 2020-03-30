استزراع 5,000 فدان غابات بالقطاع المطري لتعمير حزام الصمغ بسنار

استعرضت الباشمهندس اسماء عثمان وزيرة الانتاج والموارد الاقتصادية المكلف بولاية سنار خطتها للموسم الزراعي 2020/2021 امام حكومة الفترة الانتقالية برئاسة والي ولاية سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد

وحضرالعرض مدير بنك السودان المركزي ومديرالبنك الزراعي ومدير شركة تي سي تي والشركة العربية لانتاج البذور وعدد من المؤسسات ذات الصلة.

واكدت الوزيرة حرصها علي تفعيل دورالمهندسين الزراعيين واستخدام التقانات الحديثة من اجل زيادة الانتاج والانتاجية وتحقيق موسم زراعي ناجح مشيرةً إلى أن المساحة المستهدفة للزراعة المطرية لهذا الموسم تقدر بحوالي 5.5 مليون فدان اي مايعادل 56.7 %من مساحة الولاية.

واشارت وزيرة الانتاج ان مساحة القطاع البستاني تبلغ 60.000 ستون الف فدان بينما تبلغ مساحة الغابات بالولاية اكثر من مليون فدان وتعتزم ادارة الغابات في هذا الموسم استزراع 5000 فدان بالقطاع المطري ضمن برنامج تعمير حزام الصمغ العربي.

وابانت الوزير ان كميات الجازولين المطلوبة لانفاذ برامج الانتاج للموسم بجميع القطاعات تقدر بحوالي عشرين مليون وستمائة وثلاثة وعشرين الف وثمانمائة وخمسة وسبعون جالون (20.623.875) وان المحاصيل المستهدفة هي محاصيل الامن الغذائي.

سونا

شارك الموضوع :



