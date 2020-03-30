إستمرار إغلاق الأسواق لأسبوع ثاني بالجزيرة

قرر الإجتماع المشترك للجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا ولجنة أمن ولاية الجزيرة إستمرار إغلاق الأسواق لمدة أسبوع ثاني وإستثناء المخابز والطواحين والصيدليات ودكاكين بيع الإجمالي ومراكز التوزيع وأوصت اللجنة بتفعيل وفتح مراكز ونوافذ البيع بالأحياء.

ودعت اللجنة في اجتماعها صباح اليوم برئاسة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف المواطنيبن للإستجابة للموجهات والإرشادات الصحية من أجل ضمان سلامتهم.

من جانبه أشاد الدكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة بالإجراءات الإحترازية التي إتخذتها حكومة الولاية وأعلن أن جميع نتائج فحص المشتبه بهم كانت سليمة .

وأكد إكتمال تجهيز مراكز العزل وجاري الإعداد لمراكز الإيواء للمخالطين واعلن وصول أجهزة تنفس من وزارة الصحة الإتحادية ودعومات عينية ومادية من جامعة الجزيرة ومصنع سكر كنانة ولفت لإكتمال تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع جائحة كورونا داعياً لوضع مزيد من الإحتياطات وإحكام التنسيق وتوزيع الأدوار بين كافة الوزارات والمؤسسات والمجتمع للعبور بالولاية من جائحة كورونا .

فيما دعا والي الجزيرة أجهزة الدولة العليا للتدخل لمعالجة مشاكل الكنابي بالولاية عبر إقامة قرى نموذجية ودعا الى التحلي بالحكمة وتطبيق القانون وقطع بإنتهاء عهد أخذ الحق بالقوة ملوحا بمحاسبة كل من يعتدي على المواطنين .

سونا

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