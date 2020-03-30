ارتفاع اسعار المواد الغذائية والمحاصيل باسواق النيل الابيض

شهدت اسواق المدن الرئيسة بولاية النيل الابيض ارتفاعا في اسعار المواد الغذائية والمحاصيل والخضروات واللحوم دون مبررات منطقية لهذه الزيادات سوى غياب الرقابة من الجهات المسئولة والرقيب الذاتي لبعض التجار والوسطاء.

ومن خلال الجولة الاستطلاعية لـ (سونا) داخل اسواق المواد الغذائية والمحاصيل بكوستي وجدت ان سعرجوال السكر كنانة بلغ ٣٥٥٠ج اي سعر الكيلو ٨٠ج وجوال القمح صغير زنة ٥٠كيلو ٢٨٠٠ج والذرة طابت ٥٠ك ٢٥٠٠ج والذرة فتريت ٥٠ك ٢٢٠٠ج وجوال الفول السوداني ٢٤٠٠ج.

وجوال الفحم طلح ٢٤٠ج وجوال الكبكابية ٨٠٠٠ج والعدسية ٧٥٠٠ج وجوال البصل الجزيرة ١٧٠٠ج وجوال الويكة الخرطومية ٧٠٠٠ج وجوال اللوبيا الابيض ٦٠٠٠ج وقنطار الكركدي ٣٠٠٠ج وجركانة الزيت فول زنة ٣٦رطل ٣٠٠٠ج اي الرطل ١٠٠ج والزيت سمسم ٥١٠٠ج اي الرطل ١٦٠ج.

اما الخضروات فجوال البطاطس ١٦٠٠ج والبامبي ١٠٠٠ج والاسود ٦٠٠ج وكرتونة الطماطم الله كريم ٦٠٠ج والطماطم سيكون ٧٠٠ج وحول اسعار اللحوم فبلغ سعر كيلو العجالي ٤٤٠ج والصافي ٤٨٠ج والضأن ٦٠٠ج.

سونا

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