شريهان عن تفشي كورونا: لا أستثني أحدا

علقت الفنانة المصرية، شريهان، اليوم الاثنين، على الجهود المضنية التي يبذلها العالم حاليا من أجل القضاء على فيروس “كورونا” المستجد، فيما أسمته بـ”حرب وجودية مصيرية”.

ودعمت شريهان قرارات الحكومة المصرية بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس التاجي.

وغردت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “تحية إلى كل شخص أثبت إنه إنسان وتعامل مع هذا الوباء العالمي الكارثي اللاإنساني، تحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة مسؤولية وشرف. فنحن جميعا نعيش حرب وجودية مصيرية في مواجهة كورونا”.

وأردفت: “وسامحوني كلنا كنا سببا فيه ولا أستثني أحدا”.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 683 ألف إصابة، ونحو 32 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 146 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أمس الأحد 29 مارس/آذار، 4 وفيات و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، ليصل بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 609 حالات و40 وفاة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس “كورونا” الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة عبر الحدود الدولية.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



