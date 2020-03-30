نادية الجندي تهدد: سأتخذ كل الإجراءات القانونية ضد هؤلاء

هددت الممثلة المصرية، نادية الجندي، اليوم الاثنين، بمقاضاة أي موقع أو صحيفة أو أشخاص ينتحلون صفتها، أو ينشرون أخبارا خاطئة عن حياتها الخاصة.

وعرضت نادية الجندي في منشور لها عبر موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، صورا من الحسابات المزيفة التي تنتحل صفتها، وعلّقت كاتبة: “ليس لدي أي صفحات على فيسبوك، ولا أي حساب أو صفحة وسوف أقاضي قانونيا أي صفحة وشخص بيتكلم وبيتلاعب باسمي، وفور عودتي من لبنان سوف أتخذ كافة الإجراءات القانونية لغلق هذه الصفحات والحسابات جميعا وأقاضي من أنشأها”.

وتابعت: “ليس لدي على مواقع التواصل الأجتماعي غير صفحة “إنستغرام” هذه وصفحة تويتر الموثقة.. وأي شخص سينشر عن لساني أخبار غير حقيقية أو يتكلم عن حياتي الخاصة بالكدب والافتراء سوف يتم مقاضاته قانونياً سواء موقع أو جريدة أو صفحة تسئ لي بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال نشر أخبار غير حقيقية من أجل التشهير باسمي طبقاً لمواد ونصوص قانون العقوبات”.

يشار إلى أن نادية الجندي تنشغل بتصوير مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان “سكر زيادة”، استعدادا لعرضه في شهر رمضان.‏

ومسلسل “سكر زيادة” تدور أحداثه فى إطار كوميدي، وتشارك في بطولته نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة ‏فاخر، ‏إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وأحمد فهمي وروجينا وبيومي فؤاد ومصطفى أبو سريع.

كما تشارك المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، ولأول مرة كممثلة في أحداث المسلسل، لكن كضيفة شرف.

سبوتنيك

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