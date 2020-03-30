عاجل.. مذيعة سودانية تعلن إصابتها بفايروس كورونا ومواقع التواصل تهتز حزناً عليها

أعلنت الإعلامية السودانية رنين ميرغني, اليوم الاثنين إصابتها بفايروس كورونا المستجد وذلك بمقر إقامتها بدولة الكويت التي تعمل بها حسبما أكد ناشطون مقربون لها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد نقلت المذيعة رنين والتي تعمل بإحدى المحطات الكويتية الخبر لأصدقائها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وكتبت الإعلامية التي تعاطف معها المئات من أصدقائها الإعلاميين والمطربين ونجوم المجتمع: (كان نفسي ما أصدق زي ناس كتار ما مصدقين).

وتابعت كتابة تدوينتها التي اهتزت لها صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي حزناً وتعاطفاً: (للآسف فعلاً أصبت بفايروس كورونا).

وختمت تدوينتها طالبة الدعاء من الجميع حيث قالت: (ما محتاجة حاجة غير دعواتكم), وفور نشرها للتدوينة تسابق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نشرها عبر صفحاتهم مع تمنياتهم الصادقة بالشفاء العاجلة للإعلامية الشابة. ونشر صديق لها محادثة عبر ماسنجر تؤكد فيها إصابتها بالفعل وتطالبه بالدعاء لها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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