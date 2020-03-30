زيادة وفيات كورونا في أمريكا إلى 2405 حالات… والإصابات 140904

أفادت المراكز الأمريكية بزيادة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في أمريكا إلى 2405 حالات والإصابات إلى 140904.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 140904 إصابة وإن حالات الوفاة زادت إلى 2405 حالة.

وحسب “رويترز” لا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية على حده.

ومدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد توجيهاته للمواطنين بالبقاء في المنزل حتى نهاية أبريل/ نيسان ليتخلى عن خطط، قوبلت بانتقادات شديدة، لفتح الاقتصاد مجددا في منتصف الشهر وذلك بعدما قال مستشار طبي كبير إن أكثر من 100 ألف أمريكي قد يموتون بسبب تفشي فيروس كورونا.

سبوتنيك

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