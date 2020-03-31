مسؤول بـ“الصحة العالمية“: استعدوا لانتقال واسع لفيروس كورونا

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء، إن وباء فيروس كورونا العالمي ”أبعد ما يكون عن الانتهاء“ في منطقة آسيا والمحيط الهادي، معتبرا أن الإجراءات الحالية لكبح انتشار الفيروس تمنح فقط بعض الوقت للدول للاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وأضاف تاكيشي كاساي المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية، أنه حتى في ظل كل تلك الإجراءات، فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة لن يزول ما دام الوباء مستمرا.

وأضاف في إفادة إعلامية عبر الإنترنت أنه ينبغي على الجميع الاستعداد لانتقال واسع النطاق للعدوى.

وحذر كاساي الدول التي تشهد انخفاضا في عدد الحالات من التراخي وإلا فإن الفيروس قد يعود مجددا.

إرم نيوز

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