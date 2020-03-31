ديفيد وفيكتوريا بيكهام يشتريان منزلا بمبلغ خيالي في مدينة ميامي الأمريكية

اشترى لاعب كرة القدم البريطاني السابق دافيد بيكهام وزوجته فيكتوريا منزلا فاخرا بقيمة 24 مليون دولار في مبنى “ألف متحف” بمدينة ميامي الأمريكية.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الشقة الفاخرة تحتوي على 5 غرف للنوم وحمام سباحة كبير ومهبط لطائرات الهليكوبتر فوق سطح المبنى، الذي يتكون من 62 طابقا بارتفاع 705 أقدام وهو واحد من أطول المباني الموجودة في المدينة وتترواح أسعار الشقق فيه من 6 إلى 21 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أن الشقة من تصميم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، وقد تم الانتهاء من إنشائها في نهاية عام 2019.

ومن المقرر أن ينتقل الزوجان وأبناؤهما الأربعة للعيش هناك، وقد قامت العائلة في وقت سابق بجولة تفقدية لمسكنهم الجديد.

يذكر أن لدى عائلة بيكهام مجموعة كبيرة من العقارات مثل: قصرهم بمدينة لندن الذي تتجاوز قيمته 39 مليون دولار، بالإضافه لمنزلهم الريفي في مدينة كوتسوولدز بإنجلترا والذي تصل قيمته 7 ملايين دولار.

سبوتنيك

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