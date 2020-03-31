آلية توزيع الدقيق بالقضارف: السعر الرسمي واحد جنيه للرغيفة

عقدت آلية توزيع الدقيق ببلدية القضارف اليوم اجتماعا برئاسة نائب المدير التنفيذي الأستاذ مجذوب قادم وبحضور مديري الوحدات الإدارية والمناديب ولجان المقاومة والموزعين بأحياء البلدية المختلفة وتناول الاجتماع بالبحث ترتيبات إنفاذ خطة الآلية لتوزيع الدقيق بالصورة المثلى.

واستعرض نائب المدير التنقيذي مجمل المعالجات التي وضعتها الآلية الولائية والمحلية لتوفير الدقيق للمواطنين بصورة مرضية .

وأكدت الآلية أن السعر الرسمي للرغيفة جنيه واحد للدقيق المدعوم وأن أي زيادة على السعر الرسمي مخالفة للوائح وتعرض مرتكبها للعقوبات، وأمن اﻻجتماع على إيقاف تصاديق دقيق المناسبات مؤقتا لحين توفر كميات كافية من الدقيق المدعوم.

من جانبه، أكد رئيس الآلية قيام حملات من كل الجهات لضبط المخابز التي تعمل في الخبز التجاري بدون تصديق .

سونا

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