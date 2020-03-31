مكين :تجاوب كبير من السودانيين بالخارج لنداء درء (كورونا)

جدد الأستاذ مكين حامد تيراب ،الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ،دعوة الجهاز للسودانيين بالخارج للمساهمة في دعم جهود الدولة الرسمية والشعبية لدرء جائحة كورونا التي اجتاحت العالم ،مشيداً بالتفاعل الإيجابي للسودانيين في دول المهجر مع النداء الذي وجهه إليهم في هذا الخصوص الأسبوع الماضي

وأبان أن الجهاز ممثلاً في أمينه العام عضو في اللجنة العليا المكونة برئاسة الدولة وتضم في عضويتها الجهات ذات الصلة .

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بإدارة الإعلام والعلاقات العامة بجهاز المغتربين والتي تعرف من خلالها على مؤشرات استجابة السودانيين بدول المهجر للنداء واستعدادهم للمساهمة المالية والعينية والمشاركة في حملات التوعية الصحية، مشيراً إلى أن أكثر من خمسين جمعية ومنظمة تطوعية شرعت في المساهمة بمختلف اشكالها وبدأت في التواصل معه للتفاكر حول الاحتياجات العاجلة وكيفية تلقي الدعم منهم .

وأشاد مكين بسرعة استجابة وتجاوب السودانيين بالخارج مع نداء الوطن ،مؤكداً أن الجهاز سيشهد خلال الفترة القادمة تفعيلاً كبيراً لخططه وبرامجه الرامية إلى معالجة كافة الاشكاليات والقضايا التي تواجههم في مجالات التعليم ،الصحة ،الإسكان وتسهيل إجراءات واستقرار العائدين.

سونا

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