منظمة بت مكلي تنفذ حملة للتوعية بفايروس كورونا

نفذت منظمة بت مكلي القومية بمحلية أم درمان سلسلة برامج حملات التوعية بفايروس كورونا التي تنتظم كافة محليات الولاية، حيث شملت حملة اليوم منطقة سوق أم درمان والمنطقة الواقعة غرب سينما أم درمان وجوار الجامع الكبير والمنطقة الواقعة جنوب غرب صينية الأزهري (الملازمين) وذلك بمرافقة أعضاء مكتبها التنفيذي وشباب متطوعين من محلية أم درمان. واستهدفت الحملة المواطنين والمحال التجارية وبائعات الشاي والقوات النظامية وشريحة المشردين وتم تقديم شرح عملي لنظافة الأيادي بأنواع المطهرات والمعقمات المختلفة .

ومن ناحية أخرى شهدت الحملة تجاوبا من قبل المواطنين لا سيما شريحة الشباب والمشردين كما قام الفريق المرافق للحملة بتوزيع مطبقات تتضمن إرشادات وتوجيهات تختص بالنواحي الاحترازية والتحوطية للحد من خطورة فايروس كورونا وشددت المنظمة على المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية والعمل على تجنب الزحام وعدم المصافحة وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى وأكدت المنظمة أنها ستواصل الحملات بالتعاون مع عدد من المنظمات والمحليات ولجان المقاومة حتى تنفرج الأزمة وتعود الحياة لطبيعتها. وأن الحملة القادمة غدا الأربعاء بمحلية أمبدة سوق كرور .

سونا

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