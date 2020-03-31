هدوء أمني والتزام بحظر التجوال في الخرطوم

كشفت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن هدوء الأحوال الأمنية بجميع المحاور والتزام المواطنين بضوابط حظر التجوال حسب المواعيد المعتمدة بالدولة.

وأهابت اللجنة خلال اجتماعها الطارئ برئاسة معتمد المحلية المكلف اللواء ركن (م) الطاهر عبد الله محمد صالح اليوم بجميع المواطنين بالتقيد بتوجيهات الأجهزة الرسمية فيما يلي الالتزام بالطوارئ الصحية المعلنة وفقاً للاشتراطات الصحية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا.

من جانبه، أكد معتمد المحلية – رئيس لجنة شؤون الأمن – اللواء ركن (م) الطاهر عبد الله بأن الأمن يعتبر أسبقية وخط أحمر لا يمكن تجاوزه خلال المرحلة الحالية التي تمر، باعتباره يمثل أساسا لتطبيع الحياة العامة في جميع الجوانب في حالة استقراره، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأحوال الاقتصادية والصحية، موجهاً الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على الحدود الجغرافية للمحلية مع الولايات والمحليات المجاورة، وأن تكون جميع القوات عيناً ساهرة لمنع تهريب السلع الاستراتيجية بجانب متابعة ومراقبة محطات الوقود والمخابز بصورة دورية منعاً لتلاعب ذوي النفوس الضعيفة بالسلع الإستراتيجية.

واشار المعتمد إلى أن المرحلة المقبلة ستتبعها المزيد من الإجراءات الرقابية من قبل الأجهزة المختصة لمحاربة التهريب وضبط الأسعار بالأسواق.

سونا

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