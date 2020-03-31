تجار نيالا يعلنون مساهمتهم لمجابهة جائحة كورونا

أعلن التجار بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور استعدادهم للمساهمة الفاعلة في دعم جهود حكومة الولاية للتصدي لجائحة كورونا ومكافحتها .

جاء ذلك فى الاجتماع الذي عقده والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء الركن هاشم خالد محمود بمكتبه اليوم بنيالا مع تجار سوق نيالا بحضور المدير العام لوزارة المالية الأستاذة نعمات ياسين في إطار الجهد الشعبي لمجابهة كورونا .

وأمن الاجتماع على تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام للحكومة واثنين من التجار وممثل لشركات الاتصالات وممثل للبنوك وممثل الزكاة لجمع المساهات من التجار والخيرين لدعم جهود الحكومة في مواجهة كورونا الذي أصبح يهدد العالم.

من جانبه أشاد الوالي بدور التجار في مساهماتهم الكبيرة في نفرة الجنينة ونفرة الولايات التي تأثرت بالسيول والفيضانات إبان فصل الخريف الماضي، مبينا أن حكومته قامت بخطوات مبكرة وسخرت كل امكانياتها للتصدي لمنع انتشار المرض بالولاية ودفعت أكثر من (8) ملايين جنيه من خزينة الولاية لمجابهة الوباء .

وقال الوالي إن حظر التجول سيبدأ بإغلاق السوق عند الرابعة وحركة المواطنين عند السادسة مساء اعتبارا من اليوم الثلاثاء الحادي والثلاثين من مارس ،ومن جانبها اقترحت الأستاذة نعمات ياسين المدير العام لوزارة المالية بالولاية فتح حساب مصرفي يعلن عبر وسائل الإعلام المختلفة لتلقي مساهمات المواطنين في التصدي لفايروس كورونا.

سونا

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