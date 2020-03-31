البنك الزراعي بنهر النيل يعلن جاهزيته لاستلام القمح المنتج

وجه المهندس حسن الحاج أحمد رئيس دائرة الزراعة والري والغابات بولاية نهرالنيل رئيس لجنة الإعداد والترتيب للاستعداد لحصاد الموسم الشتوي والإعداد لزراعة الموسم الصيفي وجه مدراء إدارته المتخصصة بضرورة إعداد خطة الموسم الصيفي ومدى توافقها مع الخطة العامة للزراعة لإجازتها بمجلس حكومة الولاية.

وأكد لدى ترؤسه اجتماع اللجنة بمكتبه برئاسة الوزارة بالدامر ظهر اليوم، أهمية توفير المدخلات الزراعية التي تساعد في إنجاح الموسم مع تزايد الاتجاه نحو الزراعة معلنا جاهزية البنك الزراعي لاستلام كميات القمح المنتج بالولاية .

و ناشد الحاج المزارعين بتوريد إنتاجهم من القمح المحصود للبنك الزراعي .

وتشير (سونا) الى أن عمليات حصاد القمح تسير بصورة جيدة بكل المشاريع الزراعية بمحليات الولاية المختلفة.

سونا

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