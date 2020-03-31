المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 163539 إصابة و2860 وفاة بكورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 163539 إصابة، بزيادة 22635 حالة عن العدد السابق، وأن حالات الوفاة زادت 455 ووصلت إلى 2860 حالة.

وأضافت أن هذا هو إجمالي الحالات المسجلة لديها المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يصيب الجهاز التنفسي بسبب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 30 مارس/ آذار مقارنة مع الرقم الذي أعلنته في اليوم السابق، بحسب وكالة “رويترز”.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات التي ترصدها كل ولاية بمفردها.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 800 ألف حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 39 ألف حالة وفاة.

سبوتنيك

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