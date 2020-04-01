إيران تستعين بـ ” عزرائيل ” في شوارعها بعد تفشي كورونا بشكل مخيف!

تداولت وسائل إعلام ومواقع إخبارية مقطع فيديو ، يوثق استعانة بلدية خرمشهر الواقعة جنوبي إيران، بأفراد يرتدون زي ”عزرائيل“ أو ”ملك الموت“؛يتجولون في الشوارع ؛ في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد .

ونشر حساب صحيفة ”كيهان.لندن“ على موقع تويتر مقطع الفيديو، حيث كتب: ”الابتكارات في الجمهورية الإسلامية، بلدية خرمشهر تستعين بأفراد في زي عزرائيل لإخافة الناس من كورونا.

وأظهر المقطع مجموعة من الأشخاص يرتدون زي عزرائيل تصاحبهم كاميرات وسائل الإعلام، لتخويف الأهالي من الخروج وحثهم على البقاء في المنزل بعد التفشي المخيف لفيروس كورونا في كامل مدن إيران .

صحيفة المرصد

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