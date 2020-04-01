بعد حصد جائزة .. مخرج “ستموت في العشرين” ..”فريبوج السينمائي اتخذ قرار عظيما في وقت صعب”

أكد المخرج السوداني أمجد ابو العلاء، مخرج فيلم ستموت في العشرين، سعادته بقرار إدارة مهرجان فريبوج السينمائي بعرض الأفلام المشاركة في دورته الـ34، على لجنة التحكيم أونلاين، وكذلك سعادته بالفوز بالجائزة الكبرى من المهرجان.

وقال أمجد في تصريح خاص لـ”مصراوي”: “المشاركة بالمهرجان كانت ضمن خطوات أعددنا لها، للمشاركة في عدة مهرجانات منها جدة السينمائي، وأسطنبول، والأردن وأمريكا، إلى جانب عرض الفيلم في فرنسا وسويسرا، وللاسف توالي إعلان توقفها تباعا بسبب فيروس كورونا”.

وأضاف: “إدارة مهرجان فريبورج أثبتت عمليا وفي توقيت صعب كيف يمكن أن نستفيد من المنصات الإلكترونية، ووسائل الاتصال الحديثة، وأقامت عروضا للأفلام أونلاين على لجان التحكيم، وهو قرار بالفعل عظيم يستحق التقدير والاحترام ، وكان من حظنا أن نحصد الجائزة الكبرى، في توقيت خاص جدا”.

ومنح مهرجان فريبورج الجوائز لـ3 أفلام، هي “ستموت في العشرين” الجائزة الكبري وقيمتها 30 ألف فرنك، وجائزة لجنة التحكيم الخاصه نالها الفيلم المكسيكي “Loos lobos”، ونال الفيلم الإيراني “Asho” جائزة أفضل فيلم قصير.

فيلم ستموت في العشرين مستوحى من رواية “النوم عند.قدمي الجبل” للكاتب حمور زيادة، بطولة مصطفي شحاتة، أسما مبارك، طلال عفيفي، آمال مصطفى، محمود السراج، إنتاج حسام علوان ومحمد العمدة، وإخراج أمجد أبو العلاء.

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