حملات تعقيم للمؤسسات والمرافق العامة

نظمت إدارة الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع منظومة الصناعات الدفاعية وإدارة الصحة والطوارئ بالسلاح الطبي حملة تطهير وتعقيم ضد فايروس كورونا بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغطت الحملة كل المكاتب والفناءات بجانب قياس درجات الحرارة للعاملين بالأمانة.

يذكر أن الحملة التي انطلقت الجمعة الماضية تستهدف تعقيم وتطهير كافة المرافق والمؤسسات والوحدات العسكرية والمدنية بالمركز والولايات وذلك باستخدام المواد المعقمة (كبريتيك الصوديوم والايثانول) وغيرها من المواد التطهيرية الفعالة وذلك للحد من انتشار فايروس كورونا وحماية

صحيفة السوداني

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