بالصورة .. ظهور كعك كورونا في الأسواق

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا، قوالب حلوى صغيرة مستوحاة من شكل فيروس كورونا التاجي COVID-19، وترجع فكرة صناعة هذه القوالب إلى متجر Gelateria Infinito، الواقع على مشارف كريمونا في إقليم لومبارديا، إذ قرر إضحاك زبائنه وبث روح التفاؤل بينهم، بصنع القوالب وأطلق عليها كعك كورونا.

وشارك حساب المطعم على فيسبوك، صوراً لكعكته الجديدة، معلقاً عليها: كلنا نعيش مع قليل من الخوف هذه الأيام بسبب كورونا، لكن نؤكد لك، ليس عليك أن تخاف من هذه الكعكة، اسمح لنا بأن نضع الابتسامة على وجهك. ولاقت الصور انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ما رأيك في تناول حلوى كورونا؟!

يقول أندريا شيرالي وزوجته دانييلا، مالكا المتجر: نعلم أن هذه مشكلة خطيرة، لكن لا يمكن حل المشكلات بحزن وخوف. بحسب موقع العين الإخبارية نقلاً عن صحيفة ريبابليكا اليومية.

وأضافا: الشيء المهم، اتباع التعليمات والالتزام بالهدوء وتناول الحلوى جيداً لتهدئة الأعصاب، وبالأخص لأولئك الذين يواجهون العزلة الإلزامية حالياً.

وتحولت إيطاليا بعد تسجيلها الكثير من الإصابات إلى بؤرة تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وكان الظهور الأول لفيروس كورونا القاتل، في ديسمبر/ كانون الأول 2019، من أحد أسواق بيع الحيوانات الحية في مدينة ووهان الصينية، لينتقل منها إلى الكثير من دول العالم.

قناة العالم

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