الخرطوم تتحول إلى “مدينة أشباح” من خلال صور كاميرات المراقبة الإلكترونية للشرطة

أظهرت صوراً لكاميرات المراقبة الإلكترونية نشرتها الشرطة السودانية، في وقت مبكرٍ من مساء الثلاثاء، تحول العاصمة السودانية الخرطوم إلى ” مدينة أشباح” يعمها السكون والهدوء، بعد الالتزام التام من قبل المواطنين بحظر التجول المفروض على جميع مدن البلاد، وذلك في أول يوم بعد تمديد الحظر من السادسة بدلاً عن الثامنة مساءً، بحسب مانقلت “السودانية الالكترونية”.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية، التابعة لمجلس الدفاع والأمن القومى، قد قررت تمديد ساعات حظر التجول، ليبدأ من السادسة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من الثلاثاء، ضمن احترازات مواجهة جائحة “كورونا”.

الخرطوم: ابومهند العيسابي

صحيفة السوداني

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