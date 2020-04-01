تصدير البصل لهذا الموسم قد يعود للسودان بمبلغ 300 مليون دولار

صادرات البصل

ملخص

* نبدأ من اليوم 1 ابريل نسحب الكميات الأضافية للصادر بين 40ألف إلي 50ألف طن شهريا ونسطيع نصدر حتى نصف مليون طن بصل خلال سنة، تقديرات أن يحقق عائد مابين 300إلي 400 ألف جنيه لعدد 75ألف مزراع بمتوسط 3فدان للمزراع الواحد – وعوائد صادر بين 200إلي 300مليون دولار ) نحتاج لدعم اللوجستيات فقط وهي توفير مكان تعبئة – تخزين بالقرب من سواكن – ضمان أنسياب البواخر والمفاهمة مع السعودية والخليج

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التفاصيل:

البصل تشهر زراعته في مناطق الجزيرة ونهر النيل والشمالية وكسلا ويحقق دورة أنتاجية لكامل السنة تقريبا بإستثناء فترات ندرة في أكتوبر ونوفمبر علما بأن البصل المروي الذي يزرع في مناطق الجزيرة في الخريف أنتاجه ضعيف نسبيا لارتفاع معدل المياه “يمسوه البصل الني ” يعني بيخرب بدرجة اسرع نسبيا ,

في نوفمبر الفات وصل الشوال 6300 جنيه في بورتسودان مثلاً – لكن مع طلوع بصل الجزيرة الخريفي كان السعر يناير الفات في المزرعة 1600 جنيه إلا أنو مشى منحدر حتى وصل 650جنيه للشوال الأسبوع الفات في السوق المركزي الخرطوم .

وبدء من ابريل سيدخل الأنتاج الشتوي كتير من المزراعين مضايقيين و قد يبيع او تتفق مع راعي تبيع ليهو المحصول علف .. لأنو مستويات الأسعار الحالية أقل من تمن الشوال الفاضي والقلع أو تمن الترحيل زاتو

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التكلفة :

-تكلفة أنتاج شوال بصل حاليا تتراوح بين 550 جنيه إلي 800 جنيه حسب المنطقة – بدون تكلفة الحصاد وهي (القلع والتجفيف والتعبئة و قيمة الشوال) وهي في حدود 200 إلي 300 جنيه (تتراوح التكلفة حسب المنطقة مثلاً تكلفة العمالة نسبياً أعلى في نهر النيل لكن البصل البزرعوه أعلى نسبيا في السعر لتراكم الخبرات – وتكلفة الجاز ومخاطر القاش أكبر في كسلا (قد تختلف التكلفة حسب التضخم الشهري الأكتر من 10% ده )

التقاوي اشهرها بافطيم الذي يغطي على معظم الانتاج في السودان يقدره الخبراء بـ80% – لكن البلدي ابو فروه أكثر قدرته على التحمل لانها عملية بلدية يقوم بها أهلنا في التنقية والأختيار استمرت عشرات السنين .

– خلاصة نهائية في جميع الأنواع حتى البصل الخريفي “الني” قابل للتصدير لانو “الني ” بيان بالعمل مع صديق قاعد لحدي هسه من يناير وما فقد وللا 10% من وزنه يعني بامكاننا نصدر على طول السنة .

الكلام ده أنا بقولو لأنو نوع البصل دي نقطة جدلية كبيرة بين المنتجين والمصدرين والخبراء- أسواء بصل عندنا أفضل من البصل المصري من حيث الصمود والتحمل

” لكن للمستقبل للنواحي العلمية وكلام مختصين الصادر عندو برتكول خاص بالعمليات الفلاحية والتسميد ممكن وزارة الزراعة تعلّمها المزراعين ”

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الكارثة المتجددة :

– صديق من كبار تجار ملجة الخضار في بورتسودان وقضى أكثر من 40عاما في تجارة البصل كان من الذين ساعدوني في هذا البوست قال لي قبل أكثر من شهر أنه لن يدخل السوق هذا العام لأن حجم الزراعة أكبر من السوق

في 2017 حصلت نفس الكارثة أضطر المزراعين في الجزيرة وبعض المناطق الأخرى بطلق البهائم فيهو لأن سعر الشوال أقل من تكلفة قلعو من الارض و الفاضي

الكلام ده دائما بحصل لما الموسم القبله يكون جيد والمزراعين يربحو كويس ..يقوم الناس السنة البعدها يزرعو بصل ويزيد الأنتاج ويخسرو كلهم ” نحن ما عندنا مشكلة نهائي في زيادة الأنتاجية المشكلة الأساسية في مخاطر التسويق ”

مفروض دي النقطة النركز عليها كيف نمتص الأنتاج الزائد للصادر و دي تكون أكبر محفز عشان نخلي الناس تزرع وتزيد الإنتاج ويكون عندنا خريطة لمناطق الإنتاج وتاريخ الحصاد ” والكلام ده متبع في كل الدول ”

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الإنتاجية:-

متوسط الإنتاجية العادلة لكل السودان بحد ادنى 100 شوال للفدان علماً بأنها تتراوح حسب المنطقة والموسم ونوع البصل وهي بين 50 شوال حتى 350 شوال لبعض المزارعين الشطار والخبرة ..الشوال بين 75-85كجم (8 كيلة -16ربع )

لو قلنا في 35ألف مزارع في الجزيرة و 30 في نهر النيل والشمالية و10 ألف في كسلا على متوسط 3 فدان دي حوالي 225 ألف (تقديرات بروفسور جعفر حسين أبو البصل في السودان رزاعتنا 250ألف فدان لكل السودان) دي يعني 1.75 مليون طن بصل – نصدر نص مليون ونستهلك محلي 1.25مليون

لو أستعطنا سحب الكميات الإضافية دي عشان السوق ما يغرق كده ممكن يكون متوسط سعر 2.2الف جنيه للشوال وهو سعر منصف للمستهلك المحلي والمنتج والمزراع حسب السعر ديل بدخلو ما بين 300 إلي 400الف جنيه من الـ3 فدان المقدرة –

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التصدير كيف ؟:

بكل أسف الطريقة الحالية للتصدير عقيمة شديد أغلبها بفكو الجامبوات في الشارع في طريق سوبا أو شارع الهواء وبعبوه في أكياس صغيرة اغلبها “10كيلو-12كيلو ” حسب حجم البصل ويرسلوه لسواكن مرات 18 كيلو –مرات 5كيلو – (مقترح : نحن لو وفرنا الأكياس الصغيرة دي للمزراع بنخفض جزء كبير من تكلفة أعادة التعبئة واستخدام شولات الخيش )

في سواكن الورق المطلوب طبعا شهادة منشأ ورخصة صادر وعقد بيع مع جهة في البلد المستورد .. وشهادة الحجر الزراعي وشهادةالمواصفات

حاليا الشحن بكون على تلات طرق :

1- شحن على برادات 30 طن والبرادات عادة بتجي مباشرة من الخرطوم وبتطلع لدول الخليج من غير السعودية (البحرين – الامارات – الكويت) ودي بتكلف في حدود 18الف إلي 20 ألأف ريال في الطبيعي هسه بإنعدام الجاز والكورونا بتكلف حتى 30ألف ريال

2- شحن على ترلات البواخر حاليا المتوفر نما ومسرة وبواخر تأتي حسب الطلب تابعة لتوكيلات الجهني ما ثابتة(متقرح لازم يكون في مسؤول ينسق عمليات البواخر و يضمن التفاهم مع المملكة عشان ما يتعطل – ) التريلا 30 طن نولونها حوالي 4500 ريال تدفع في جدة عند الأستلام – مصاريف الشهادات كلها والتخليص (ولايوجد جمارك) مع المواني قليلة مجموعها (35 الف) بي الحبال والتستيف والعتالة تقريبا للتريلا الواحدة 30طن

3- أو تشحن على طبالي بأحجام مختلفة حسب التصميم يتم أدخالها في البواخر بالفوركلفت أو رفعها في الترلات وهي حسب الحجم التكلفة تبدأ من 700 ريال

ملحوظة مهمة : السعودية كانت تفرض برادات وكان البراد في الطبيعي 10ألف ريال هسه تنازلت عن موضوع البراد وقد ترجع له

المشكلة الأساسية عدم ثبات البواخر وتعطلها أو الزحمة والتأخير وعدم ملائمة المواني لتخزين البصل نسبة للرطوبة العالية وده بيعرض الناس للخسائر (مقترح : ضرورة وجود قرى للتعبئة وتخزين صادر البصل نهر النيل كسلا والجزيرة – مخازن بس تهويتها كويسة – ومنطقة تجميع للصادر في جبيت أو سنكات لتجاوز رطوبة سواكن في حالة تأخر البواخر )

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في الدول المستوردة :

الخطر الأساسي هو إنكشاف ضهر المصدر السوداني لعدم وجود علاقات طبيعية في التحويلات ولعدم ثبات مصدرين معتمدين – كلو بيخش ياخد على راسو ويطلع – يعني ما ممكن تصدر مباشرة لازم يكون في عقد مع جهة مستوردة .

– بستعيضو عنها المصدرين بإستئجار رخص وسجلات أستيراد في المملكة أو غيرها من دول الخليج – بعد يطلع البصل من ميناء جدة يمشي ملجة الخضار في جدة أو الطائف أو حتى الرياض يبيعو على سعر الحراج التاجر السعودي ياخد عمولتو (تقريبا 5% من سعر الحراج ) ويديك قروشك – مقترح : أذا دخلت جهة قوية وضمنا أنتاج مستدام ممكن تتفتق مع الأسواق الكبيرة في السعودية (بندة-العثيم – السدحان- الخ ) لكن عادة ديل ما بيجاسفو الصغار مع ناس أضرب واهرب في السلع المستهلكة .

.. التجار في السعودية أغلبهم بشترو البصل السوداني لتخزينه لمقدرته على التحمل بهدف بيعه في أوقات الندرة لأنوبتحمل أكترمن المصري والهندي

معظم البصل السوداني يجي عبوة واحد (10كيلو) أو كيلة واحدة تقريبا سعر بيعها للمستهلك قبل كرونا كان بين 65- إلي 75 ريال في الرياض قبل شهر لكن متوسط سعرها حدود 40 ريال والبصل السوداني من العادة لا يصل الرياض يتم تصريفه في جدة وحتى الطائف (يوم 10مارس أخدنا سعر كان 65 ريال اقرب بصل ليهو في في سوق الربوة في الرياض كان بي 40ريال المحلي والمصري 30 ريال )

كيلو البصل كان بحدود 6 دراهم في الأمارت – ودينار بحريني لكنها أوقات ندرة لا يقاس عليها

بتاريخ كتابة البوست ده كان في الحلقة في جدة بي 3ألف ريال

النصحية الأبدية لتجار البصل – “بيع البصل بما حصل ”

ينبغي أن تضرب الأرباح على 1.5ريال للكيلوأو 1500 ريال للطن في السعودية و 2500 ريال باقي الخليج لتجنب المخاطر وكل ما زاد “أكلة فوق شبعة ”

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المصرين يضخون في السوق السعودي أكتر من 500ألف طن سنويا تحقق لهم عائد ممتاز بحدود 200مليون والأهم هذا العائد يعود لصغار المنتجين وليس عائد ريعي مثل الذهب والبترول .

البصل المصري يتوقف كثيرا في من وزارة الزراعة السعودية نسبة لعدم الثقة في أستخدام المبيدات والسمعة السيئة للمياه

بالتجربة من مصدرين البصل السوداني حسب الشهادة المرفقة لا يفحص اصلاً كيميائيا – وأنما بالمعاينة فقط ولا توجد مخاطر أرجاع إلا اذا باظ أو بدت تطلع من ريحه وهو مصدر ثقة عند المستهلك الخليجي لذلك سعره أعلى نسبيا

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التحدي ودارسة السوق :

قياساً على ما حصل في 2019 في سوق الشرق الأوسط حصلت ندرة في اوقات عديدة ،نسبة لقلة الأنتاج في شرق اسيا حيث صدرت مصر للهند وبنغلاديش ، رغم أنهم مصدرين

لكن التحديات في البصل هي أربعة تكلفة الإنتاج -والجودة – والقرب من السوق – واللوجستيات – نحن نهزم مصر والهند في 3 لكنهم يتغلبون علينا في الأخيرة وهي حاسمة بكل اسف .. لو حلينا الأخيرة (التعبئة- والترحيل –والتخزين ) قادرين على البيع في الخليج حتى لو وصل الطن 300دولار بكون مربح مع مزارعنا ومصدرنا .والسوق الخليجي محدود قياساً على عدد السـكان ممكن يحصل فيهو” كسر عضم ” لو خشينا عايزين فيهو حصة معتبرة .

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شاركني في هذا البوست مجموعة من المزراعين من قدو بنهر النيل – ومن الجزيرة فسداسي وبرتبيل – وشرق النيل ودراوه – ومن جامعة نوادي النيل البستاين – ,اعتمدنا على بروف جعفر حسين – وشاركني تجار من ملجة الخرطوم بروتسودان – مرحلين ومخلصين – ووكيل بواخر- و شباب مصدرين كتيرين للسعودية والخليج – وأخيراً ايضا التحايا للشباب التجار في المملكة في جدة و سوق الرياض والمركزي الربوة .

تحياتي

هادي بورتسـودان

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