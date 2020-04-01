مقاطعة إيطالية لديها مناعة ضد فيروس كورونا

كشفت صحيفة ايطالية، يوم أمس الثلاثاء، أن مقاطعة فيرارا الإيطالية سجلت عدد إصابات طفيفة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) مقارنة بالمدن والمقاطعات الأخرى.

وذكرت صحيفة “لا نوفا فيرارا” الإيطالية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المقاطعة لا يتعدى سوى 307 إصابات، مقارنة بالمناطق الأخرى التي سجلت فيها وفيات وإصابات بالآلاف.

وقال مفوض الدفاع المدني لمقاطعة فيرارا، سيرجيو فنتوري: إن ” فيروس كورونا يتوقف حرفيا عند حدود مقاطعة فيرارا”.

وأضاف فنتوري قائلا: “ربما تكون هذه المنطقة تحت وباء الملاريا أو بالثلاسيميا وهو مرض ورثه السكان هنا وبالتالي فإن فيروس كورونا لا يؤثر عليهم”.

ولا يستبعد المسؤولون أن معدل الإصابة المنخفض مرتبط أيضا بالتدابير المتخذة، فسكان فيرارا والمنطقة المحيطة بها يتقيدون بالحجر الصحي المنزلي.

وأعلن رئيس دائرة الحماية المدنية الإيطالية، أنجيلو بوريلي، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قد ارتفع إلى 12428 بزيادة قدرها 837 حالة وفاة خلال يوم واحد.

وقال بوريلي في بيان له، اليوم الأربعاء: “بلغ عدد المصابين حتى اليوم 77635 شخصا، بزيادة بلغت نحو 2107 شخصا خلال 24 الساعة الأخيرة”.

سبوتنيك

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