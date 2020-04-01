إلقاء القبض على رجل سلم قيادة سيارته لكلبه

ألقت شرطة مدينة واشنطن الأمريكية القبض على رجل بعد مطاردة عالية السرعة، لكن ما لم تتوقعه السلطات أن تجد كلب بيتبول في مقعد السائق.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن الرجل اصطدم بسيارتين ولم يتوقف، فطاردته الشرطة على الطريق السريع. ولا يوجد أنباء عن وقوع إصابات.

تمكنت السلطات، بعد مطاردة دراماتيكية بسرعة 175 كيلومترًا في الساعة، من الاقتراب من السيارة، ورؤية كلب بيتبول في مقعد السائق ومالكها تحت تأثير المخدرات.

وأضافت المتحدثة: “عندما أوقفناه، أخبرنا أنه كان يحاول تعليم كلبه القيادة”.

وأدين الرجل البالغ من العمر 51 عامًا، والمعروف باسم ألبرتو تيتو أليخاندرو، بالقيادة المتهورة والقيادة تحت تأثير المخدرات والتهرب من الجريمة. أما الكلب فقد تم نقله إلى مأوى للحيوانات.

في سياق آخر، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لكلب يدعى “ناغيت” يعمل ساعي بريد لصاحبته الصغيرة ويساعدها على تجاوز محنة العزلة المنزلية بسبب الحجر الصحي في أستراليا.

سبوتنيك

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