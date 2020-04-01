السفارة الأمريكية في القاهرة توجه الشكر إلى “مصر للطيران”… ما السبب

وجهت السفارة الأمريكية في القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، الشكر إلى شركة “مصر للطيران”.

وأشارت السفارة الأمريكية في منضور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” إلى أنه بفضل جهود “مصر للطيران” تمكن فريق السفارة من إخراج مئات المواطنين الأمريكيين في رحلتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السفارة الأمريكية إنها تجهز رحلة أخرى ليوم الجمعة، مطالبة كل من يرغب في المغادرة بالتواصل مع مصر للطيران، لتجهيز إمكانية مغادرتهم سريعا وترتيب المزيد من الرحلات الجوية المباشرة.

صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، يوم ‏‏11 آذار/مارس، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.‏

سبوتنيك

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