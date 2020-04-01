سوق دبي المالي يسجل ارتفاعا في عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية بعد إغلاقه بسبب “كورونا”

سجل سوق دبي المالي، إقبالا متزايدا على منصاته المتعددة للخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، منذ بدء تطبيق الدوام عن بعد، منتصف آذار/مارس الماضي، بسبب جائحة “كورونا”.

موسكو – سبوتنيك. وأعلن السوق، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المعاملات المنجزة عن طريق صفحة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين على الموقع الشبكي،

وكذلك من خلال تطبيق الهواتف الذكية بنسبة 137 في المئة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وخلال النصف الثاني من آذار/مارس، وعقب بدء نظام العمل عن بعد، وصل عدد المعاملات إلى 1212 معاملة، مقابل 511 معاملة قبل الإغلاق.

وارتفع عدد المسجلين الجدد في الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي بنسبة 55 في المئة، خلال النصف الثاني من آذار/مارس مقارنة بالنصف الأول؛ إذ بلغ عددهم في النصف الثاني 664 مستخدما، مقابل 429 مستخدما.

وضمت قائمة الخدمات الخمس الأكثر طلبا من قبل المتعاملين، إصدار رقم المستثمر، والتوزيعات النقدية، وتحديث البيانات، والتسجيل في الخدمات الإلكترونية، وإصدار كشوف الحسابات.

ويحرص السوق بصورة دورية على تنفيذ حملات توعية مكثفة، سواء بالتواصل مع المستثمرين من خلال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني؛ أو عبر الموقع الإلكتروني للسوق ووسائل الإعلام بهدف التعريف بالخدمات التي توفرها منصاته الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، وحث أعداد أكبر من المستثمرين على الاستفادة منها.

سبوتنيك

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