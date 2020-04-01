كيم كارداشيان تعتزم مواجهة كورونا بطريقتها

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أنها تعتزم مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت كارداشيان إنها تحاول إنتاج كمامات طبية من خلال مصانع ماركتها العالمية SKIMS المتخصصة في الملابس الداخلية، بسبب وجود نقص في المستلزمات الطبية اللازمة من أجل مواجهة وباء كورونا، حسبما ذكرت بوابة “الجمهورية” الإلكترونية.

جاءت تصريحات كيم كارداشيان في حوار أوضحت فيه:

“نحن نمتلك 5 مصانع في مناطق مختلفة بالولايات المتحدة ونحاول أنا وشركائي اكتشاف كيفية صناعة كمامات طبية وأشياء أخرى تساعد الأطباء في المستشفيات”.

وأضافت النجمة الأمريكية التي تبلغ من العمر 39 عامًا أنها تعمل مع خطوط إنتاج العطور المملوكة لها في إنتاج مواد تعقيم، لافتة إلى أن هناك تطورا وتغيرا كبيرا في خطوط الإنتاج.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 865 حالة وفاة جديدة، في يوم واحد، ليتخطى إجمالي وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، حاجز الـ 4 آلاف وفاة.

وقالت شبكة “سي بي إس نيوز” الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن اليوم هو الأعلى في عدد الوفيات، في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي جائحة.

وقالت الشبكة الأمريكية إنها علمت من غرفة أطباء الطوارئ، في أمريكا، أن حصيلة موتى فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد – 19” في الولايات المتحدة الأمريكية، غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الرقم الذي تم تسجيله في يوم واحد لم يحدث من قبل.

سبوتنيك

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