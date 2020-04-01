والي الجزيرة: إعلان الطوارئ لحصاد القمح

دشن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم بمكتب الكمر بالقسم الوسط بمشروع الجزيرة حصاد محصول القمح في المساحات الممولة بواسطة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.

وأكد الوالي لدى مخاطبته قطاعات المزارعين أن الإنتاجية المبشرة للقمح هذا الموسم جسدت روح التغيير الذي شهدته البلاد وعبرت عن عزم مزارعي مشروع الجزيرة لتأمين الغذاء لأهل السودان ودعم الاقتصاد الوطني بدخول مجالات الصناعات التحويلية والصادر، ولفت لإعلان حكومة الولاية حالة الطوارئ لحصاد القمح، وكشف عن تخصيص 10 آلاف جالون جازولين من حصة الولاية لطوارئ حصاد القمح.

من جانبه أعلن المزارع كمال حريز رئيس التخصصي بالقسم الوسط بمشروع الجزيرة أن جملة المساحات الممولة بواسطة الجهاز الاستثماري بالضمان الاجتماعي 800 فدان لإنتاج تقاوى القمح من الصنف إمام بمتوسط إنتاج تجاوز 20 جوالا زنة 100 كيلو في الفدان الواحد، وقال إن تكلفة تمويل الفدان تجاوزت العشرة آلاف جنيه.

سونا

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