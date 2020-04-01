توفير (520) طن سكر لرمضان بالجزيرة

أعلنت إخلاص حسين مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، عن توفير (520) طن سكر كمرحلة أولى لمقابلة احتياجات شهر رمضان للمؤسسات الحكومية والتعاونيات والأحياء عبر لجان التغيير والخدمات بواقع 2500 جنيه نقداً لجوال السكر زنة 50 كيلو، وأكدت إخلاص في تصريح (لسونا) أن كميات السكر المخصصة للولاية ستسهم في خفض الأسعار في الأسواق من خلال وفرة المعروض من السكر، وكشفت مدير عام المالية عن توزيع 1400 جوال دقيق زنة 50 كيلو للمخابز بمحلية مدني الكبرى ما يعادل 30% من حصة المحلية اليومية، وأرجعت النقص في الوارد اليومي من دقيق المخابز للترحيل، ولفتت للإسهام الواضح للمخابز التجارية في توفير الخبز بالولاية.

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