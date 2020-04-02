تقرير أممي صادم يكشف عن ارتفاع قادم في أعداد الفقراء بالدول العربية بسبب كورونا عام 2020

كشفت تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة أو ما يُعرف باسم “إسكوا”، أن 8.3 مليون شخص في الدول العربية سيدخلون بمستوى الفقر خلال العام 2020 كنتيجة للآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19”.

نقص التغذية

وأوضح تقرير الإسكوا أن عدد الذين يعانون من نقص التغذية سيزداد بنحو مليوني شخص، حيث أنه ووفقا لـ”تقديرات اليوم، سيُصنَّف ما مجموعه 101.4 مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء، وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية حوالي 52 مليونًا”.

من جهتها قالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا : “ستكون عواقب هذه الأزمة شديدة على الفئات المعرّضة للمخاطر، ولا سيما النساء والشباب والشابات، والعاملين في القطاع غير النظامي ممّن لا يستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية ولا من التأمين ضد البطالة”.

تداعيات وباء كورونا

وأضافت: “لا بد من أن تنفذ الحكومات العربية استجابةً طارئة وسريعة من أجل حماية شعوبها من الوقوع في براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي نتيجة لتداعيات وباء كورونا. ولا بد من أن تكون الاستجابة الإقليمية داعمةً للجهود الوطنية، وأن تعبّئ الموارد والخبرات لحماية الفقراء والأشخاص المعرّضين للمخاطر”.

وكشفت الاسكوا ملف الغذاء المهدور بالدول العربية، قائلة: “تخسر الدول العربية حوالي 60 مليار دولار سنويًا بسبب فقدان الأغذية وهدرها، فالحدّ من هاتين الظاهرتين بنسبة 50 في المئة قد يزيد دخل الأسر المعيشية بما لا يقلّ عن 20 مليار دولار، ويُمكّن المنطقة من تحسين مستوى توفر الأغذية إلى حد كبير، وتخفيض الواردات من الأغذية، وتحسين الموازين التجارية”.

صحيفة المرصد

شارك الموضوع :



