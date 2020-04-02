بالصورة .. إصابة فنانة أمريكية شهيرة بفيروس كورونا

كشفت الممثلة والمنتجة الأمريكية ألكسندرا وينتوورث والمعروفة باسم ”آلي وينتوورث“ عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأكدت الممثلة الكوميدية والمؤلفة والمنتجة الأمريكية البالغة من العمر 55 عاما، الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع ”إنستغرام“، حيث أُصيبت بالفيروس الجديد بعدما جاءت نتيجة التحليل إيجابية، مبينة أنها معزولة بشكل تام عن عائلتها وواصفة الأمر بالمأساة الكبيرة.

ووفقا لصحيفة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، شرحت ألكسندرا ما تعانيه من أعراض، حيث ارتفعت حرارتها وأصيبت بآلام شديدة في جميع أنحاء الجسم وثقل في الصدر، وأرفقت بالمنشور صورة لها وهي ممددة على السرير بجانب كلبها ومنضدة مليئة بأكواب من السوائل.

من جهته صرح جورج ستيفانوبولوس مذيع الاخبار ببرنامج ”Good Morning America“، وزوج ألكسندرا أنه بعد إصابة زوجته بالفيروس المستجد سيتجه للعمل من المنزل لأطول فترة ممكنة وخاصة أنها الآن معزولة بشكل كامل في الطابق العلوي لمنزلهما.

صحيفة المرصد

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